***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777Transferler1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0Dönem Karı (Zararı)30.640.731 30.640.731 30.640.731Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)321.161 143.503 -143.503 321.161 321.161Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669Transferler1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0Dönem Karı (Zararı)32.882.541 32.882.541 32.882.541Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.505 -30.505 -30.505Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -877.494 0 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI180.596.635 8.339.185Dönem Karı (Zararı)32.882.541 30.640.731Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.882.541 30.640.731Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.297.839 1.302.457Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 -886.177 582.130Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.232.934 6.723.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler443.093 -835.940Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -70.200Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.789.841 7.629.996Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-16.437.756 -16.232.829Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.557.016 1.432.789Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.557.016 1.432.789Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 9.350.176 8.796.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler143.007.520 -29.789.545Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.193.758 -2.183.952Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.783.874 -647.045İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.303 -226.665İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.735.571 -420.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler385.472.755 -322.282.130İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)385.472.755 -322.282.130Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-169.898.942 302.505.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-169.898.942 302.505.831Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -389.792 -235.855Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.198.869 -6.946.394İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.198.869 -6.946.394Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları169.592.222 2.153.643Ödenen Faiz-401.250 -658.509Alınan Faiz16.323.905 14.874.860Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -4.918.242 -8.030.809YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.224.200 -1.000.996Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -3.224.200 -1.000.996Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.224.200 -1.000.996FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.557.016 -1.432.789Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.557.016Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -1.432.789YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)179.929.451 5.905.400Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.253.609 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178.675.842 5.905.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 92.355.564 86.450.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 271.031.406 92.355.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 635.555.995 842.363.646Finansal Yatırımlar5 21.720.775 18.527.017Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 2.096.320Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.720.775 16.430.697Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar21.720.775 16.430.697Ticari Alacaklar4 123.712.371 56.907.128İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 357.547 309.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar123.354.824 56.597.884Diğer Alacaklar6 2.865 3.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.865 3.290Peşin Ödenmiş Giderler6 24.058 6.895İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24.058 6.895Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 19.372 214.993ARA TOPLAM781.035.436 918.022.969TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR781.035.436 918.022.969DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar6 4.940.425 1.732.467İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.940.425 1.732.467Maddi Duran Varlıklar7 3.183.027 1.321.058Diğer Maddi Duran Varlıklar3.183.027 1.321.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 713.030 236.975Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar713.030 236.975Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.537.233 2.150.121TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.533.426 5.600.332TOPLAM VARLIKLAR791.568.862 923.623.301KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 599.281.999 769.180.941İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar599.281.999 769.180.941Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 0 444.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 3.811.420 1.647.341Kısa Vadeli Karşılıklar2.434.118 2.082.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.750.745 1.953.725Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 683.373 129.166Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 5.080.323 2.415.369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.080.323 2.415.369ARA TOPLAM610.607.860 775.770.616TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER610.607.860 775.770.616UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 2.572.297 2.316.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.572.297 2.316.016TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.572.297 2.316.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER613.180.157 778.086.632ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.388.705 145.536.669Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-877.494 -846.989Diğer Kazançlar (Kayıplar)-877.494 -846.989Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.797.765 3.145.118Yasal Yedekler4.797.765 3.145.118Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları65.554.614 36.566.530Net Dönem Karı veya Zararı32.882.541 30.640.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR178.388.705 145.536.669TOPLAM KAYNAKLAR791.568.862 923.623.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 168.587.379 247.801.587Satışların Maliyeti13 -167.820.073 -243.767.502TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)767.306 4.034.085Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı83.027.859 69.143.791Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri13 65.682.585 52.468.764Faiz Gelirleri13 17.345.274 16.675.027FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.027.859 69.143.791BRÜT KAR (ZARAR)83.795.165 73.177.876Genel Yönetim Giderleri14 -53.101.846 -38.687.173Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 33.299 210.351Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -907.518 -442.198ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.819.100 34.258.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.819.100 34.258.856Finansman Gelirleri16 12.908.134 12.039.502Finansman Giderleri17 -494.517 -6.876.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.232.717 39.421.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.350.176 -8.781.067Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -8.729.662 -9.678.150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -620.514 897.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.882.541 30.640.731DÖNEM KARI (ZARARI)32.882.541 30.640.731Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32.882.541 30.640.731Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.505 321.161Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11 -38.131 401.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 7.626 -80.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.626 -80.290Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.505 321.161TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.852.036 30.961.892Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32.852.036 30.961.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912007BIST