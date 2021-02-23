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***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

23.02.2021 19:51



***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
Karar Sayısı
839
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 23.02.2021
KARAR SAYISI  : 839
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
      Oraj ÖZEL                                Chuanling ZHANG                               Nesrin EKŞİ
 Üye-Genel Müdür                        Yönetim Kurulu Üyesi                     Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912009


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Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,58 27,62 -0,68  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,10  
B. Petrol 64,39 64,39 0,03  
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