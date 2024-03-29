***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.03.2024 18:45
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/03/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Hastane, laboratuvar ve sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her nevi Tibbi cihaz ve yedek parçaları ile koruyucu sıhhi malzemeler, cerrahi malzemeler ve yüksek teknoloji ürünleri üretimi iç ve dış ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29/03.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
10.-TL
Toplam Tutar
40.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
16
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
16
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
16
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
45,29
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket içerisinde yer alan varlıkların satışında ve edinilen finansal duran varlık çıkışında karlılığa olumlu etkisi beklenilmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Resmo Dış Ticaret ve Yatırım Geliştirme A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/03/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yoluyla belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat gereği rapor düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 29.03.2024 tarihli toplantısında payların satın alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264476
BIST