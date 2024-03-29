***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/03/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHastane, laboratuvar ve sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her nevi Tibbi cihaz ve yedek parçaları ile koruyucu sıhhi malzemeler, cerrahi malzemeler ve yüksek teknoloji ürünleri üretimi iç ve dış ticaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29/03.2024Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.000.000Beher Payın Alış Fiyatı10.-TLToplam Tutar40.000.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)16Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)16Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)16Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)45,29İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket içerisinde yer alan varlıkların satışında ve edinilen finansal duran varlık çıkışında karlılığa olumlu etkisi beklenilmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıResmo Dış Ticaret ve Yatırım Geliştirme A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/03/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Yoluyla belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat gereği rapor düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 29.03.2024 tarihli toplantısında payların satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264476BIST