***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.'nin ticaret unvanının İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 16/09/2021 tarihinden itibaren IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963991BIST