***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.09.2021 18:21
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.'nin ticaret unvanının İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 16/09/2021 tarihinden itibaren IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963991
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
18:059,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
18:05486,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,88
|Açılış
|: 486,59
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.781.788
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.071.633
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.712
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|55.287.150
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.666
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.318.417
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.552.090
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.503.060
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.107.896
|% -9,86
|
|GARAN
|9,43
|1.377.258.767
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,30
|1.145.281.043
|% 2,44
|
|KRDMD
|6,97
|720.242.239
|% -1,41
|
|ORCAY
|19,50
|660.092.571
|% 2,31
|
|SISE
|8,38
|637.754.889
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|571.413.308
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.377.258.767
|% -1,36
|
|MRGYO
|1,12
|161.483.318
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.595.799
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|720.242.239
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4379
|8,4396
|% 0,09
|
|Euro
|9,9683
|9,9850
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6344
|11,6928
|% 0,19
|
|Frank
|9,1367
|9,1917
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2415
|2,2527
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-11,87
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|2,10
|