***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.04.2022 18:25
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IDEAS.E paylarında 08/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017323
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0402
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0302
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05916,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,97
|Açılış
|: 916,61
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7333
|14,7461
|% 0,27
|
|Euro
|16,0445
|16,0636
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,2049
|19,3013
|% 0,20
|
|Frank
|15,7219
|15,8166
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9178
|3,9374
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|9,82
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|-1,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de