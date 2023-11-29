***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.11.2023 18:52
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IDEAS.E paylarında 30/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221026
BIST
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18:058.009
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -84,21
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.993
En Yüksek
8.125
18:0528,9124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
18:0531,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0357
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,6848
18:051.897,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.897,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|38,72
|174.744.328
|% 10,00
|
|INGRM
|660,00
|130.481.156
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|93.530.313
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|97.910.698
|% 9,99
|
|CRFSA
|116,70
|350.568.773
|% 9,99
|
|SONME
|78,30
|8.981.212
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|239.770.129
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.371.095
|% -10,00
|
|MEKAG
|80,10
|194.551.178
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|284.567.693
|% -10,00
|
|THYAO
|255,00
|8.920.348.795
|% -2,30
|
|SASA
|51,10
|4.266.683.756
|% 4,07
|
|TUPRS
|154,90
|3.911.103.869
|% -0,71
|
|EREGL
|41,22
|3.628.709.824
|% 0,39
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,40
|1.433.309.364
|% -1,33
|
|YKBNK
|19,34
|3.111.363.419
|% 0,62
|
|ZOREN
|5,12
|780.352.425
|% -3,40
|
|ISCTR
|21,94
|2.969.588.318
|% -0,99
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8928
|28,9124
|% 0,03
|
|Euro
|31,7056
|31,7464
|% -0,11
|
|Sterlin
|36,5310
|36,7142
|% -0,14
|
|Frank
|32,8760
|33,0740
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6815
|7,7200
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|934,64
|935,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,27
|1.029,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,74
|2.041,03
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KFEIN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 506 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, TCELL, OYAKC
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 66 kaybederek (% -1.05 ) 7, 054
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, VERTU, TGSAS, SAMAT, ICBCT, BRMEN, BSOKE, CRFSA, BINHO, SAFKR
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAGEN, DAPGM, ORCAY, AZTEK, LIDER, POLTK, KRSTL, HURGZ, SONME, SMART