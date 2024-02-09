***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. ticaret unvanının SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 12/02/2024 tarihinden itibaren SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248635BIST