***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarANA PAZARŞirketin Eski UnvanıSkyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıSkyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.Eski Bülten AdıSKYALP FINANSAL TEKNOLOJILERYeni Bülten AdıSKYALP FINANSAL TEKNOLOJILEREski KodIDEASYeni KodSKYLPKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/03/2024AçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'nin mevcut "IDEAS" işlem kodu 01/03/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "SKYLP" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249118BIST