***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
13.02.2024 15:31
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [IDEAS]
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Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
ANA PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.
Eski Bülten Adı
SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER
Yeni Bülten Adı
SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER
Eski Kod
IDEAS
Yeni Kod
SKYLP
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/03/2024
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'nin mevcut "IDEAS" işlem kodu 01/03/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "SKYLP" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249118
BIST
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16:159.139
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -35,54
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:1530,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0686
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7806
En Düşük
30,6353
16:1533,2007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0821
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2007
En Düşük
33,0544
16:152.003,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,88
|Açılış
|: 2.003,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:15
|CELHA
|30,58
|20.672.684
|% 252,30
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|308.471.387
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|130.682.509
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|43.213.611
|% 9,99
|
|BINHO
|623,50
|2.631.659.471
|% -6,94
|
|GLBMD
|43,14
|198.467.684
|% -6,66
|
|MAGEN
|13,10
|125.918.421
|% -6,43
|
|VBTYZ
|143,80
|207.560.533
|% -6,38
|
|GEDZA
|26,86
|106.080.157
|% -6,28
|
|EREGL
|47,30
|7.171.180.470
|% 1,94
|
|THYAO
|287,25
|7.103.753.705
|% -1,03
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|SASA
|41,36
|5.037.038.545
|% 3,61
|
|GUBRF
|197,80
|4.955.202.270
|% 9,95
|
|EKGYO
|10,89
|3.771.522.266
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,27
|1.531.819.871
|% 3,54
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|KLGYO
|5,35
|982.855.101
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,58
|405.254.118
|% 3,20
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6445
|30,7806
|% 0,22
|
|Euro
|33,1576
|33,2007
|% 0,25
|
|Sterlin
|38,8444
|39,0392
|% 0,45
|
|Frank
|34,8301
|35,0399
|% -0,30
|
|Riyal
|8,1675
|8,2085
|% 0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|896,00
|898,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|908,19
|911,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,63
|82,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,58
|2.028,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30SAMAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 56.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 480, 108 adet işlem
-
16:29MIPAZ
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 90.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 037 adet işlem
-
16:28OYLUM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 316, 725 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 44 kaybederek (% -0.17 ) 9, 703
-
16:27XU100
Endeks 9, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 111, 033.00 milyon TL de