***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 10:09
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877914
BIST
12:561.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:567,7337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
12:569,0680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:56475,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 475,62
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:54
|YAPRK
|70,95
|6.244.423
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.090.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|TLMAN
|36,68
|32.945.198
|% 9,95
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,11
|1.315.154.536
|% 2,89
|
|KRDMD
|3,44
|618.501.509
|% 0,88
|
|ASELS
|18,58
|580.169.920
|% 0,27
|
|GARAN
|7,15
|564.550.965
|% 0,42
|
|TURSG
|6,08
|354.696.608
|% 0,66
|
|SISE
|7,11
|1.315.154.536
|% 2,89
|
|KRDMD
|3,44
|618.501.509
|% 0,88
|
|HURGZ
|2,25
|270.479.728
|% -7,79
|
|GARAN
|7,15
|564.550.965
|% 0,42
|
|ODAS
|2,84
|221.575.934
|% 1,79
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7231
|7,7333
|% -0,16
|
|Euro
|9,0450
|9,0654
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,9873
|10,0374
|% 0,41
|
|Frank
|8,3810
|8,4315
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0587
|2,0690
|% 0,04
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,21
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|5,49
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|2,66
|
|Çeyrek
|759
|776
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-1,40
|