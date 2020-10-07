***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 10:04
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878939
BIST
12:511.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
12:517,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
12:519,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0866
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
12:51476,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,76
|Açılış
|: 476,58
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler12:49
|VKING
|6,71
|3.861.232
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.772.134
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.690.533
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.705.527
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|1.118.321
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|157.866
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|194.473
|% -9,95
|
|METUR
|10,00
|8.260.405
|% -9,91
|
|GARAN
|7,04
|988.855.070
|% -0,98
|
|ODAS
|3,44
|957.026.011
|% 5,20
|
|ASELS
|18,60
|467.513.044
|% 0,32
|
|SISE
|6,86
|342.365.899
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,46
|323.236.235
|% -0,29
|
|ODAS
|3,44
|957.026.011
|% 5,20
|
|GARAN
|7,04
|988.855.070
|% -0,98
|
|CEMAS
|1,92
|227.020.667
|% 4,35
|
|ZOREN
|2,72
|318.018.018
|% 2,26
|
|YGYO
|1,08
|111.891.833
|% 8,00
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8515
|7,8549
|% 0,73
|
|Euro
|9,2348
|9,2392
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0738
|10,1243
|% 0,67
|
|Frank
|8,5087
|8,5599
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,53
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|12,01
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,59
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|-17,00
|
|Tam
|3.131
|3.209
|-16,89
|
|Yarım
|1.513
|1.552
|-8,17
|
|Çeyrek
|759
|776
|-4,09
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,66
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,16
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,86
|