***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 10:44
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881062
BIST
11:311.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:317,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:319,3317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:31488,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,94
|Açılış
|: 488,54
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,81
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:31
|KLGYO
|14,08
|37.898.369
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.905.946
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|292.208
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|5.706.213
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|754.533
|% -9,99
|
|ODAS
|3,60
|593.350.341
|% 3,15
|
|SASA
|17,42
|294.414.219
|% 2,59
|
|GARAN
|7,11
|278.517.896
|% -0,42
|
|TUKAS
|12,80
|276.121.957
|% 7,20
|
|KERVT
|8,19
|238.795.485
|% 6,36
|
|ODAS
|3,60
|593.350.341
|% 3,15
|
|SKBNK
|1,75
|186.413.522
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,16
|152.294.598
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,83
|118.224.000
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,57
|226.179.722
|% -0,28
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9039
|7,9076
|% 0,24
|
|Euro
|9,3251
|9,3317
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2765
|10,3281
|% 0,03
|
|Frank
|8,6541
|8,7063
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1021
|2,1126
|% 0,29
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|0,49
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|6,66
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|3,22
|
|Çeyrek
|779
|797
|1,61
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,96
|41,96
|0,24
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, BIMAS
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, TSKB, DOHOL
-
11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 48 kaybederek (% -0.23 ) 1, 071
-
11:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLGYO, IZFAS, EUKYO, OSTIM, SNKRN, EGCEY, DAGHL, KERVN, ATSYH, DERAS
-
11:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, LUKSK, KSTUR, DENGE, YAPRK, PENGD, TKURU, DNISI, MRSHL, ARTI