***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 11:16
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887056
BIST
11:541.221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 28,97
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:548,2513
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -0,2680
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:549,8093
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -0,3171
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:54519,24
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -15,58
|Açılış
|: 519,24
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ACSEL
|18,37
|18.222.913
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.799.940
|% 9,98
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,51
|192.936.799
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.420.894.137
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,25
|363.123.178
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,41
|339.185.424
|% 3,43
|
|PETKM
|4,35
|333.377.004
|% 1,40
|
|ODAS
|3,66
|318.540.921
|% 1,67
|
|GARAN
|7,32
|1.420.894.137
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,41
|339.185.424
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,51
|192.936.799
|% -16,11
|
|TSKB
|2,20
|200.561.160
|% 3,29
|
|ODAS
|3,66
|318.540.921
|% 1,67
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2462
|8,2513
|% -3,15
|
|Euro
|9,7954
|9,8093
|% -3,13
|
|Sterlin
|10,8069
|10,8611
|% -3,26
|
|Frank
|9,1219
|9,1769
|% -3,24
|
|Riyal
|2,1926
|2,2036
|% -3,18
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|8,48
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-15,58
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.517
|-95,00
|
|Tam
|3.434
|3.522
|-108,70
|
|Yarım
|1.660
|1.704
|-52,58
|
|Çeyrek
|832
|852
|-26,29
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,18
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|0,78
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:08MARTI
Yüzde 9.58 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 451, 932 adet işlem
-
12:06MARKA
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 449, 522 adet işlem
-
12:05GSRAY
Yüzde 6.59 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 480, 359 adet işlem
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 4 artarak (% 2.28 ) 1, 093
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, BRKSN, EMNIS, TKURU, YAPRK, MARTI, ACSEL, DAGHL, MARKA, EUKYO