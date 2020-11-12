***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:54
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888073
BIST
11:021.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,11
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:027,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0579
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:029,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:02472,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,89
|Açılış
|: 472,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:02
|BFREN
|1.145,80
|40.493.235
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.391.604
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.898.763
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.882.743
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|ETYAT
|4,28
|2.298.338
|% -7,76
|
|GARAN
|8,61
|2.473.396.427
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,89
|867.047.404
|% 3,21
|
|THYAO
|11,91
|748.772.252
|% 1,10
|
|AKBNK
|6,31
|732.226.155
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,12
|694.076.618
|% 4,04
|
|YKBNK
|2,89
|867.047.404
|% 3,21
|
|GARAN
|8,61
|2.473.396.427
|% 1,29
|
|KRDMD
|4,12
|694.076.618
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,93
|291.820.902
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,87
|567.289.552
|% 1,88
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8424
|7,8524
|% 0,74
|
|Euro
|9,2451
|9,2648
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,3504
|10,4023
|% 0,82
|
|Frank
|8,5616
|8,6131
|% 1,14
|
|Riyal
|2,0950
|2,1055
|% 1,14
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|4,31
|
|Altın Gr.
|474
|474
|6,65
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,05
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|0,01
|
Seans Raporu
11:02
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11:13SEKUR
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11:12XU100
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11:12SAYAS
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11:09BRISA
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11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TTKOM, GUBRF