***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2020 10:00
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889329
BIST
10:031.319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.320
En Düşük
1.316
10:037,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
10:039,0211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0488
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
10:03454,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,94
|Açılış
|: 455,84
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,24
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler10:02
|KAPLM
|29,70
|469.676
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|72.842
|% 10,00
|
|KENT
|471,60
|15.270.282
|% 9,98
|
|IZTAR
|14,03
|1.405.988
|% 9,95
|
|BUCIM
|9,44
|3.542.492
|% 9,90
|
|MARKA
|7,99
|929.900
|% -9,92
|
|EUYO
|4,82
|3.398.717
|% -9,91
|
|ETYAT
|4,03
|134.304
|% -9,84
|
|ARTI
|5,75
|53.510
|% -7,26
|
|TKURU
|265,00
|2.346.840
|% -6,23
|
|VKGYO
|3,84
|167.571.656
|% 0,52
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% 0,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,37
|156.128.972
|% 0,00
|
|YGYO
|1,13
|131.108.758
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,37
|156.128.972
|% 0,00
|
|YGYO
|1,13
|131.108.758
|% 0,00
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,84
|167.571.656
|% 0,52
|
|TEKTU
|1,74
|67.394.409
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5863
|7,5913
|% 0,55
|
|Euro
|9,0088
|9,0185
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,0280
|10,0783
|% 0,38
|
|Frank
|8,2906
|8,3405
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0132
|2,0233
|% 0,34
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-1,21
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,14
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,89
|0,03
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,00
|
Seans Raporu
10:02
daha fazla
-
10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TTKOM, KCHOL
-
10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, GUBRF, KOZAA
-
10:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 69 artarak (% 0.14 ) 1, 192
-
10:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, IZTAR, KENT, PKENT, BUCIM
-
10:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, MARKA, ETYAT