***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 10:00
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894372
BIST
11:421.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:427,6440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:429,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:42459,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 459,05
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:42
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.371.965
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|20.375.694
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.110.169
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,09
|543.275.980
|% 0,50
|
|TSKB
|1,89
|451.635.411
|% 2,16
|
|OYAKC
|8,74
|366.745.771
|% 2,94
|
|SISE
|7,21
|318.963.867
|% 1,12
|
|ALARK
|7,73
|311.108.601
|% 3,34
|
|TSKB
|1,89
|451.635.411
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,17
|304.709.453
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,45
|173.793.224
|% 0,69
|
|YYAPI
|1,90
|117.989.168
|% 6,74
|
|ISGYO
|2,48
|152.341.613
|% 3,33
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6386
|7,6440
|% -0,20
|
|Euro
|9,3165
|9,3230
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,2079
|10,2591
|% 0,08
|
|Frank
|8,5539
|8,6054
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0287
|2,0389
|% -0,30
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|7,23
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|49,89
|49,89
|-0,19
|