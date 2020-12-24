***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:48
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894719
BIST
12:111.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
12:117,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
12:119,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
12:11462,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,04
|Açılış
|: 462,19
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler12:09
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|NETAS
|25,46
|162.696.238
|% 9,93
|
|INVEO
|52,35
|23.324.557
|% 9,93
|
|INTEM
|27,02
|7.278.756
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|PEKGY
|2,90
|497.206.017
|% -6,45
|
|HLGYO
|3,50
|527.879.864
|% -6,17
|
|GEDZA
|28,42
|24.477.932
|% -6,02
|
|NIBAS
|66,00
|4.441.420
|% -5,71
|
|HLGYO
|3,50
|527.879.864
|% -6,17
|
|PEKGY
|2,90
|497.206.017
|% -6,45
|
|PGSUS
|73,35
|413.701.840
|% 4,04
|
|ODAS
|4,06
|247.564.347
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,15
|214.846.167
|% -1,38
|
|PEKGY
|2,90
|497.206.017
|% -6,45
|
|IHLGM
|1,28
|45.929.729
|% -1,54
|
|OYAKC
|8,44
|124.399.862
|% -0,47
|
|SOKM
|12,54
|122.343.764
|% -2,03
|
|TURSG
|6,24
|35.155.898
|% 0,00
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6482
|7,6557
|% 0,20
|
|Euro
|9,3308
|9,3434
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,3707
|10,4227
|% 0,78
|
|Frank
|8,5773
|8,6290
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0319
|2,0421
|% 0,09
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|6,99
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|13,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|16,06
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|7,77
|
|Çeyrek
|738
|755
|3,88
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,06
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,02
|
Seans Raporu
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