***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2020 10:00
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895079
BIST
12:471.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,40
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.442
En Düşük
1.432
12:477,4677
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,1186
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4603
12:479,1484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0936
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1384
12:47452,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -6,09
|Açılış
|: 452,50
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,39
BIST En Aktif Hisseler12:47
|CMBTN
|239,80
|27.438.089
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|6.299.971
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.050.466
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|260.542.791
|% -9,99
|
|SANKO
|9,55
|8.390.025
|% -6,74
|
|BRSAN
|28,36
|470.780.934
|% -6,40
|
|INVEO
|44,34
|38.053.687
|% -5,90
|
|POLTK
|380,00
|167.580
|% -4,40
|
|GUBRF
|69,65
|1.419.897.408
|% 8,83
|
|SISE
|7,29
|887.812.499
|% 1,39
|
|BRSAN
|28,36
|470.780.934
|% -6,40
|
|KOZAL
|95,80
|468.867.161
|% 1,16
|
|TUPRS
|108,00
|333.681.195
|% 1,89
|
|SISE
|7,29
|887.812.499
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,55
|180.338.987
|% 2,65
|
|TSKB
|1,83
|142.567.546
|% 0,00
|
|ODAS
|3,93
|300.677.873
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,16
|146.746.346
|% 0,93
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4609
|7,4677
|% -1,56
|
|Euro
|9,1380
|9,1484
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,0971
|10,1478
|% -1,47
|
|Frank
|8,3701
|8,4206
|% -1,32
|
|Riyal
|1,9860
|1,9960
|% -1,47
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,67
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-25,00
|
|Tam
|2.984
|3.059
|-34,72
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,79
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,45
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|
|B. Petrol
|51,99
|51,99
|0,65
|