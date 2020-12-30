***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 14:52
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895629
BIST
16:081.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:087,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0431
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:089,0302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0285
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:08444,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,72
|Açılış
|: 444,15
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:08
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.445.110
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.481.003
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.129.339
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,60
|16.093.306
|% -8,77
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,00
|6.195.759
|% -5,48
|
|IDEAS
|13,42
|3.920.651
|% -4,82
|
|OSMEN
|31,92
|3.166.445
|% -4,66
|
|GUBRF
|81,70
|2.586.748.831
|% 6,87
|
|ASELS
|18,35
|2.146.354.187
|% 2,51
|
|GARAN
|10,20
|1.453.753.828
|% 1,80
|
|KOZAL
|96,95
|1.422.094.204
|% 1,78
|
|HALKB
|5,62
|1.349.870.828
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,16
|680.140.061
|% 0,00
|
|HALKB
|5,62
|1.349.870.828
|% 3,69
|
|VAKBN
|4,73
|1.088.042.664
|% 1,72
|
|ODAS
|3,97
|813.679.973
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,08
|548.255.928
|% 0,65
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3494
|7,3523
|% -0,58
|
|Euro
|9,0148
|9,0302
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,9574
|10,0073
|% 0,07
|
|Frank
|8,2826
|8,3325
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% -0,56
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|1,13
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-0,54
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,26
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,64
|51,64
|0,41
|