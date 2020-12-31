***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2020 10:08
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895950
BIST
10:141.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.479
10:147,3494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3463
10:149,0463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0178
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0335
10:14447,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,97
|Açılış
|: 447,61
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,98
BIST En Aktif Hisseler10:14
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|13.306.881
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|1.736.351
|% 9,95
|
|SEYKM
|37,30
|1.221.911
|% 9,71
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|IDEAS
|12,45
|646.859
|% -5,68
|
|KARTN
|95,00
|7.313.248
|% -5,00
|
|GUBRF
|87,85
|603.375.548
|% 4,52
|
|ARZUM
|28,58
|215.963.632
|% 4,54
|
|AFYON
|5,20
|105.678.825
|% 3,17
|
|ASELS
|18,34
|101.363.725
|% -0,54
|
|KRDMD
|5,79
|94.135.915
|% 1,05
|
|AFYON
|5,20
|105.678.825
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,12
|61.911.018
|% 0,97
|
|KRDMD
|5,79
|94.135.915
|% 1,05
|
|PETKM
|5,07
|67.770.630
|% 0,20
|
|TSKB
|1,79
|23.265.206
|% -0,56
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3455
|7,3494
|% -0,46
|
|Euro
|9,0349
|9,0463
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,0128
|10,0630
|% -0,11
|
|Frank
|8,3223
|8,3724
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9582
|1,9681
|% -0,20
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-4,20
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|-0,06
|