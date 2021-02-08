***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 11:09
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908104
BIST
11:271.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,97
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:277,0729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:278,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:27411,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,24
|Açılış
|: 411,19
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:27
|YKGYO
|5,94
|10.413.155
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|14.301.648
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|9.100.340
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|33.238.821
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,82
|114.679.499
|% -7,67
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,80
|975.939.745
|% 3,45
|
|DOHOL
|4,04
|481.714.007
|% 0,50
|
|GARAN
|9,81
|432.397.359
|% 0,51
|
|ODAS
|4,29
|384.776.827
|% 3,87
|
|KRDMD
|7,08
|307.182.258
|% 2,02
|
|DOHOL
|4,04
|481.714.007
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,50
|285.497.810
|% 2,04
|
|ODAS
|4,29
|384.776.827
|% 3,87
|
|GSDHO
|2,76
|223.701.183
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,42
|106.816.585
|% 0,00
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0692
|7,0729
|% 0,23
|
|Euro
|8,5091
|8,5147
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,6582
|9,7066
|% -0,07
|
|Frank
|7,8106
|7,8576
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8758
|1,8852
|% 0,02
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,10
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|
Seans Raporu
11:27
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