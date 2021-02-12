IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

uzmanpara Gündemi
BIST En Aktif Hisseler11:15
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|KRGYO
|7,60
|22.702.179
|% 9,99
|GEDIK
|26,02
|34.460.478
|% 9,97
|INVEO
|164,80
|48.048.323
|% 9,94
|DENGE
|9,40
|2.017.635
|% 9,81
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,0287
|7,0339
|% 0,12
|Euro
|8,5112
|8,5209
|% -0,19
|Sterlin
|9,6640
|9,7125
|% -0,14
|Frank
|7,8558
|7,9031
|% -0,09
|Riyal
|1,8673
|1,8766
|% -0,01
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,46
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,40
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,07
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
Seans Raporu 11:15
- 11:23XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 58 kaybederek (% -0.65 ) 1, 630
- 11:23 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, DOHOL
- 11:23XU100 Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 6, 011.00 milyon TL de
- 11:23IZMDC Yüzde -5.62 oranında düşüşle 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 123, 020 adet işlem
- 11:22DAGHL Yüzde -3.79 oranında düşüşle 16.52 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 395 adet işlem