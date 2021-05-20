***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2021 10:51
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936913
BIST
12:081.441
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -18,10
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:088,3821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:0810,2305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0181
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:08504,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,36
|Açılış
|: 504,35
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:06
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.572.969
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|20.812.739
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,75
|15.746.248
|% 9,70
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|METUR
|32,12
|39.025.454
|% -9,52
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|DOBUR
|14,00
|1.154.385
|% -8,97
|
|IHGZT
|1,22
|10.752.214
|% -7,58
|
|SAYAS
|33,42
|10.864.919
|% -6,07
|
|GARAN
|8,01
|545.830.704
|% -0,87
|
|THYAO
|13,40
|417.696.938
|% 0,37
|
|PETKM
|6,33
|416.084.229
|% 1,12
|
|KOZAL
|129,00
|368.284.146
|% -1,53
|
|EREGL
|18,57
|333.966.799
|% -4,03
|
|EKGYO
|1,94
|154.740.486
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,13
|151.791.592
|% -0,93
|
|GARAN
|8,01
|545.830.704
|% -0,87
|
|PETKM
|6,33
|416.084.229
|% 1,12
|
|BJKAS
|7,59
|328.524.535
|% -5,24
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3776
|8,3807
|% -0,38
|
|Euro
|10,2222
|10,2318
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,7910
|11,8501
|% -0,39
|
|Frank
|9,2572
|9,3130
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2280
|2,2392
|% -0,38
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|0,78
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.374
|10,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-16,40
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-7,94
|
|Çeyrek
|802
|820
|-3,97
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|-1,21
|
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