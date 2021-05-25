***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 15:33
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937695
BIST
15:221.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:228,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4252
En Düşük
8,3771
15:2210,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0726
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3339
En Düşük
10,2454
15:22509,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,23
|Açılış
|: 509,50
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:20
|TRILC
|47,18
|136.660.791
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.531.151
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|960.400
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,44
|53.125.973
|% 8,71
|
|FLAP
|2,95
|22.837.429
|% 7,27
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|KUTPO
|55,00
|4.582.985
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|12.136.367
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.788.692
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.417.214
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.124.061.028
|% 0,87
|
|KARSN
|5,09
|751.683.664
|% 0,99
|
|EREGL
|19,02
|418.738.570
|% -1,09
|
|KRDMD
|8,02
|387.311.933
|% -0,12
|
|THYAO
|13,37
|355.869.298
|% -0,74
|
|KARSN
|5,09
|751.683.664
|% 0,99
|
|GARAN
|8,15
|1.124.061.028
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,97
|202.351.064
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,19
|175.497.418
|% 1,39
|
|TSKB
|1,39
|80.760.230
|% -0,71
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4234
|8,4246
|% 0,42
|
|Euro
|10,3283
|10,3359
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,8788
|11,9383
|% 0,33
|
|Frank
|9,3613
|9,4177
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2369
|2,2481
|% 0,29
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,62
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.353
|3.437
|17,95
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,68
|
|Çeyrek
|813
|831
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,00
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,21
|