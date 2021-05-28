***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 14:57
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938669
BIST
16:121.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
16:128,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1008
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
16:1210,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0588
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
16:12524,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,90
|Açılış
|: 524,16
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
524,94
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler16:12
|IZTAR
|22,46
|25.445.488
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.956.117
|% 9,72
|
|AVHOL
|7,04
|4.189.202
|% 8,31
|
|SRVGY
|89,40
|23.667.185
|% 8,23
|
|GEDZA
|41,22
|51.978.897
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.264.966
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.656.582
|% -9,93
|
|SANFM
|16,00
|3.456.900
|% -8,62
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,96
|1.213.354.140
|% 0,00
|
|THYAO
|12,94
|885.043.408
|% -0,84
|
|EREGL
|19,21
|678.515.378
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,15
|500.850.206
|% -0,46
|
|BIMAS
|63,35
|496.584.525
|% 4,80
|
|YKBNK
|2,15
|500.850.206
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|318.557.444
|% -1,06
|
|GARAN
|7,96
|1.213.354.140
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|104.605.121
|% 0,76
|
|THYAO
|12,94
|885.043.408
|% -0,84
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5973
|8,5990
|% 1,19
|
|Euro
|10,4362
|10,4474
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1204
|12,1812
|% 0,73
|
|Frank
|9,4802
|9,5373
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2840
|2,2954
|% 1,09
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,40
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,97
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.436
|3.525
|51,06
|
|Yarım
|1.661
|1.705
|24,70
|
|Çeyrek
|833
|852
|12,35
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,03
|
|B. Petrol
|69,60
|69,60
|0,40
|
Seans Raporu
16:12
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