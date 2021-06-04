***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2021 17:56
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940217
BIST
17:571.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
17:578,6625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
17:5710,5451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
17:57527,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,28
|Açılış
|: 527,72
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DOBUR
|13,90
|2.814.190
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.971.751
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.418.996
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.333.785
|% 9,87
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|PKENT
|2.691,00
|3.260.937
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|216,30
|6.236.435
|% -8,35
|
|THYAO
|14,00
|1.456.511.730
|% 0,07
|
|GARAN
|8,11
|923.711.220
|% 0,87
|
|KARSN
|3,92
|834.510.463
|% -6,89
|
|KOZAL
|120,60
|603.500.083
|% 1,26
|
|PETKM
|6,32
|578.066.554
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|834.510.463
|% -6,89
|
|YKBNK
|2,22
|338.844.274
|% 0,91
|
|GARAN
|8,11
|923.711.220
|% 0,87
|
|THYAO
|14,00
|1.456.511.730
|% 0,07
|
|PETKM
|6,32
|578.066.554
|% 0,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6611
|8,6629
|% -0,46
|
|Euro
|10,5381
|10,5445
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,2416
|12,3030
|% 0,03
|
|Frank
|9,5897
|9,6475
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3025
|2,3141
|% -0,48
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,30
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,07
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|0,43
|
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