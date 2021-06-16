***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 14:45
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942624
BIST
17:281.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,77
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:288,5388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0186
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:2810,3611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0212
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:28510,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,47
|Açılış
|: 510,00
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:28
|PENTA
|35,20
|73.695.534
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.964.563
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.512.133
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.127.975
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.077
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,40
|1.289.958.705
|% -0,62
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|686.135.890
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|YESIL
|2,32
|306.771.817
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.459.979
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5362
|8,5388
|% -0,22
|
|Euro
|10,3544
|10,3611
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0130
|12,0733
|% -0,03
|
|Frank
|9,4544
|9,5113
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2701
|2,2815
|% -0,21
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-2,21
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,29
|74,29
|0,30
|
Seans Raporu
17:28
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17:42PKENT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 639 adet işlem
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17:41MAKTK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 926 adet işlem
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17:40XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 349.00 milyon TL de
-
17:40ARSAN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 170 adet işlem
-
17:39ARSAN
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 463 adet işlem