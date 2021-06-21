***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 17:22
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943420
BIST
17:401.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
17:408,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
17:4010,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0957
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
17:40502,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,81
|Açılış
|: 502,15
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler17:40
|POLTK
|372,90
|12.279.148
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|7.915.359
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|18.372.920
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|14.358.728
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.110.710
|% 9,99
|
|METUR
|6,39
|63.884.514
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.942.830
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,58
|1.363.635.236
|% 0,28
|
|GARAN
|8,17
|842.765.068
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,13
|742.101.391
|% 3,40
|
|EREGL
|18,13
|568.782.203
|% 1,91
|
|BOBET
|6,20
|510.231.991
|% 8,77
|
|EKGYO
|2,13
|742.101.391
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|349.910.234
|% 0,47
|
|GARAN
|8,17
|842.765.068
|% 0,12
|
|THYAO
|14,58
|1.363.635.236
|% 0,28
|
|BOBET
|6,20
|510.231.991
|% 8,77
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7735
|8,7755
|% 0,44
|
|Euro
|10,4587
|10,4635
|% 0,92
|
|Sterlin
|12,1649
|12,2259
|% 1,13
|
|Frank
|9,5077
|9,5650
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3322
|2,3439
|% 0,41
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,73
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,19
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,88
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 67 artarak (% 0.31 ) 1, 505
-
17:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, EKGYO
-
17:48XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 10, 907.00 milyon TL de
-
17:48SELGD
Yüzde 7.91 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 713, 470 adet işlem
-
17:47HDFGS
Yüzde 8.66 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 556, 395 adet işlem