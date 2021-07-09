***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 10:26
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949919
BIST
10:131.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.374
10:138,6896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:1310,2853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0309
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2690
10:13504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:13
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SELVA
|6,90
|3.161.447
|% 5,34
|
|EDIP
|2,81
|4.236.623
|% 5,24
|
|ALBRK
|1,56
|12.470.899
|% 4,70
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|1.992.943
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|28.741.855
|% -9,93
|
|SRVGY
|76,00
|1.159.548
|% -7,71
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|SODSN
|20,06
|24.834
|% -5,56
|
|KRDMD
|7,18
|73.406.115
|% 1,41
|
|GARAN
|8,60
|57.492.870
|% 0,47
|
|EREGL
|17,76
|46.450.522
|% 1,14
|
|THYAO
|13,71
|42.975.520
|% 0,37
|
|PETKM
|5,37
|28.874.894
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,18
|73.406.115
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,87
|18.346.632
|% 0,54
|
|ALBRK
|1,56
|12.470.899
|% 4,70
|
|SNGYO
|3,81
|28.741.855
|% -9,93
|
|YKBNK
|2,26
|15.490.193
|% 0,44
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6857
|8,6896
|% -0,04
|
|Euro
|10,2801
|10,2853
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9415
|12,0014
|% -0,13
|
|Frank
|9,4579
|9,5148
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3126
|2,3242
|% 0,04
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-0,55
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,35
|74,35
|0,23
|