***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 10:00
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950126
BIST
10:271.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.379
10:278,6565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6373
10:2710,2836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2520
10:27501,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,96
|Açılış
|: 501,59
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:27
|VBTYZ
|13,72
|33.181.381
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|11.938.530
|% 9,73
|
|EDIP
|3,09
|8.146.089
|% 7,29
|
|ERBOS
|143,30
|44.204.283
|% 7,10
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|IDEAS
|51,80
|1.540.559
|% -5,73
|
|EUKYO
|7,82
|718.928
|% -5,21
|
|TACTR
|29,02
|63.844
|% -3,91
|
|IHGZT
|1,09
|1.251.307
|% -3,54
|
|THYAO
|13,60
|143.678.308
|% 0,22
|
|GARAN
|8,61
|125.855.772
|% 0,94
|
|EREGL
|18,30
|124.421.716
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,28
|93.682.288
|% 0,83
|
|PETKM
|5,46
|85.732.071
|% 0,37
|
|MRGYO
|1,07
|19.656.778
|% 0,94
|
|PETKM
|5,46
|85.732.071
|% 0,37
|
|GARAN
|8,61
|125.855.772
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,29
|30.955.578
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,28
|93.682.288
|% 0,83
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6524
|8,6565
|% -0,02
|
|Euro
|10,2777
|10,2836
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9802
|12,0402
|% -0,16
|
|Frank
|9,4221
|9,4788
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3004
|2,3120
|% -0,04
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-5,59
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,34
|
Seans Raporu
10:27
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