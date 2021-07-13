***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 10:11
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950529
BIST
10:131.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.354
10:138,6219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:1310,2405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0122
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:13502,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,02
|Açılış
|: 502,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler10:13
|YAPRK
|33,00
|3.418.347
|% 7,00
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|237.901
|% 5,16
|
|IZTAR
|18,75
|329.264
|% 4,87
|
|FADE
|14,16
|13.242.271
|% -9,98
|
|AYCES
|60,00
|983.005
|% -7,69
|
|AVHOL
|4,99
|1.835.653
|% -6,38
|
|VBTYZ
|12,90
|44.444.424
|% -5,98
|
|ISBIR
|5.000,00
|145.000
|% -5,66
|
|GARAN
|8,63
|140.588.563
|% -0,12
|
|THYAO
|13,28
|69.404.780
|% 0,30
|
|PETKM
|5,35
|57.591.594
|% 1,13
|
|KRDMD
|7,15
|55.117.914
|% -0,42
|
|SASA
|26,80
|49.089.549
|% 1,28
|
|PEKGY
|1,10
|23.756.188
|% -2,65
|
|EKGYO
|1,80
|31.906.441
|% -0,55
|
|GARAN
|8,63
|140.588.563
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,27
|33.991.875
|% 0,00
|
|TSKB
|1,22
|15.872.872
|% -0,81
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6191
|8,6219
|% -0,15
|
|Euro
|10,2358
|10,2405
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9369
|11,9968
|% -0,14
|
|Frank
|9,3929
|9,4495
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,06
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,62
|
|Altın Gr.
|502
|503
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,25
|