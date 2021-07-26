***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 11:32
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951727
BIST
12:071.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,96
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:078,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:0710,1369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0693
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:07498,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,49
|Açılış
|: 498,96
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:07
|EDIP
|5,06
|17.234.528
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,57
|24.067.193
|% 9,79
|
|AGYO
|2,51
|6.106.100
|% 8,66
|
|AKENR
|1,62
|19.666.371
|% 5,19
|
|IZMDC
|2,51
|56.116.849
|% 4,58
|
|FADE
|14,50
|29.995.178
|% -13,33
|
|KUTPO
|50,45
|37.031.312
|% -7,18
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|ALCAR
|298,50
|32.833.060
|% -5,36
|
|TAVHL
|22,36
|110.652.868
|% -5,09
|
|GARAN
|8,08
|580.465.331
|% -2,30
|
|KRDMD
|7,43
|332.218.033
|% 2,34
|
|PETKM
|5,41
|324.174.631
|% 2,08
|
|SASA
|30,28
|291.940.869
|% 1,27
|
|THYAO
|12,43
|284.112.114
|% -2,36
|
|GARAN
|8,08
|580.465.331
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,79
|109.551.582
|% 0,00
|
|PETKM
|5,41
|324.174.631
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,43
|332.218.033
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,26
|97.290.047
|% -0,44
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5847
|8,5882
|% 0,47
|
|Euro
|10,1238
|10,1369
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,7884
|11,8475
|% 0,58
|
|Frank
|9,3113
|9,3674
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2817
|2,2932
|% 0,42
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,64
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|12,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|7,62
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,68
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,09
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,91
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.32 ) 1, 188
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, EDIP, HURGZ, YAYLA
-
12:18
FRIGO, UFUK, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:18
KUTPO, ADEL, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:18
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 87 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 107 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem