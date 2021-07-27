***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 10:13
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951944
BIST
11:311.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:318,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5773
En Düşük
8,5413
11:3110,1056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:31495,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:29
|IDGYO
|2,32
|13.552.845
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|56.361.306
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,73
|8.997.746
|% 9,14
|
|YAYLA
|5,31
|137.476.955
|% 9,03
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,25
|659.834
|% -4,34
|
|DERHL
|4,47
|6.946.824
|% -4,08
|
|AVOD
|5,43
|2.919.094
|% -3,89
|
|HURGZ
|1,51
|22.070.423
|% -3,82
|
|THYAO
|12,28
|217.755.391
|% -0,24
|
|GARAN
|8,14
|199.438.697
|% -0,12
|
|PETKM
|5,36
|155.876.639
|% -1,11
|
|KRDMD
|7,33
|143.508.260
|% -1,08
|
|YAYLA
|5,31
|137.476.955
|% 9,03
|
|YKBNK
|2,23
|113.358.559
|% -1,33
|
|PEKGY
|1,01
|38.446.817
|% 1,00
|
|PETKM
|5,36
|155.876.639
|% -1,11
|
|TSPOR
|3,23
|87.141.569
|% 5,56
|
|EKGYO
|1,80
|47.539.583
|% -0,55
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5725
|8,5752
|% 0,27
|
|Euro
|10,0871
|10,1133
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,7755
|11,8346
|% -0,07
|
|Frank
|9,3032
|9,3593
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2790
|2,2905
|% 0,25
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,51
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,05
|