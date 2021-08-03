***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 10:08
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954303
BIST
10:031.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.401
10:038,3337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0142
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,3142
10:039,9247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8794
10:03486,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 486,60
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
484,95
BIST En Aktif Hisseler10:01
|GENTS
|4,10
|10.029.014
|% 33,12
|
|KTSKR
|26,60
|4.032.134
|% 9,83
|
|AKFGY
|2,30
|196.112
|% 7,30
|
|DAGI
|2,60
|766.314
|% 6,56
|
|YONGA
|22,88
|55.667
|% 4,19
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|METUR
|5,90
|491.682
|% -3,91
|
|BURVA
|24,50
|53.043
|% -1,13
|
|KARYE
|9,70
|314.523
|% -1,12
|
|SAMAT
|4,52
|3.101
|% -1,09
|
|GARAN
|8,55
|972.153.127
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 0,00
|
|SISE
|7,72
|567.714.967
|% 0,00
|
|PETKM
|5,72
|302.025.248
|% 0,00
|
|TUPRS
|95,55
|276.912.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,34
|234.018.413
|% 0,00
|
|GARAN
|8,55
|972.153.127
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,64
|147.822.539
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,63
|219.276.379
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3268
|8,3299
|% -0,22
|
|Euro
|9,8926
|9,8978
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,5641
|11,6221
|% 0,06
|
|Frank
|9,1787
|9,2340
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2189
|2,2301
|% -0,01
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,05
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,67
|72,67
|-0,22
|