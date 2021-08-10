***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 14:09
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956862
BIST
14:031.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.437
En Düşük
1.426
14:038,6115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0268
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
14:0310,0999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0613
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0860
14:03479,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 479,66
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KARYE
|11,88
|91.602.820
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.891.754
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|SELGD
|6,17
|16.544.597
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.495.100
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|52.318.760
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.869.868
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,41
|115.049.859
|% -9,80
|
|SNGYO
|4,18
|38.163.059
|% -9,13
|
|MRSHL
|244,30
|3.167.340
|% -7,98
|
|SISE
|8,42
|864.325.400
|% 2,93
|
|EREGL
|19,72
|835.839.610
|% -3,90
|
|GENIL
|15,39
|734.879.986
|% 7,62
|
|GARAN
|9,09
|573.817.185
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,90
|478.903.368
|% -0,88
|
|SISE
|8,42
|864.325.400
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,49
|237.791.664
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,87
|144.820.354
|% 0,54
|
|GARAN
|9,09
|573.817.185
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,90
|478.903.368
|% -0,88
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6081
|8,6115
|% -0,31
|
|Euro
|10,0958
|10,0999
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,9109
|11,9707
|% -0,07
|
|Frank
|9,3141
|9,3702
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,16
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,02
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-17,39
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-8,41
|
|Çeyrek
|769
|787
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,06
|70,06
|1,02
|