***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 12:02
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957562
BIST
13:181.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,21
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
13:188,5929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
13:1810,1011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0372
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0648
13:18484,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,65
|Açılış
|: 484,10
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,75
BIST En Aktif Hisseler13:16
|DOBUR
|19,61
|3.571.408
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.166.520
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.375.130
|% 9,86
|
|MIPAZ
|4,62
|75.708.301
|% 9,74
|
|DENGE
|1,60
|9.337.496
|% 9,59
|
|IDGYO
|3,27
|30.157.555
|% -9,92
|
|KUYAS
|2,55
|19.555.399
|% -7,61
|
|SELGD
|6,29
|29.822.747
|% -7,23
|
|SKTAS
|2,11
|4.193.576
|% -6,64
|
|RODRG
|15,00
|3.804.662
|% -6,60
|
|TUPRS
|98,00
|675.746.345
|% 1,55
|
|KRDMD
|8,01
|558.860.783
|% 1,65
|
|GARAN
|9,10
|495.334.596
|% 1,68
|
|EREGL
|19,51
|426.467.013
|% 2,31
|
|GENIL
|14,33
|358.663.815
|% -6,03
|
|YKBNK
|2,48
|226.354.416
|% 2,48
|
|KRDMD
|8,01
|558.860.783
|% 1,65
|
|PETKM
|5,91
|346.642.720
|% 2,43
|
|GARAN
|9,10
|495.334.596
|% 1,68
|
|DAGI
|4,89
|237.864.984
|% 3,82
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5825
|8,5846
|% -0,47
|
|Euro
|10,0923
|10,1014
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,8731
|11,9326
|% -0,41
|
|Frank
|9,2800
|9,3359
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2841
|2,2955
|% -0,38
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|1,25
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|-3,00
|
|Tam
|3.203
|3.283
|-4,67
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,26
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,73
|71,73
|0,29
|