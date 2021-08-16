***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2021 16:54
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958301
BIST
17:091.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
17:098,4600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0571
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
17:099,9917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0607
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
17:09485,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,68
|Açılış
|: 485,84
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler17:09
|VKING
|8,36
|2.001.543
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.390.090
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.517.724
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.131.709
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.954.748
|% -9,88
|
|KGYO
|7,04
|37.611.257
|% -9,16
|
|PRZMA
|4,57
|8.277.926
|% -7,49
|
|EDIP
|3,51
|18.734.242
|% -6,40
|
|IDEAS
|48,18
|9.698.775
|% -5,53
|
|GARAN
|9,44
|1.376.284.573
|% 1,83
|
|GENIL
|16,14
|719.159.914
|% 9,57
|
|THYAO
|12,54
|693.406.391
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,66
|660.738.842
|% 3,28
|
|YKBNK
|2,55
|543.203.436
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|543.203.436
|% 2,41
|
|GARAN
|9,44
|1.376.284.573
|% 1,83
|
|ODAS
|1,39
|169.390.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,66
|660.738.842
|% 3,28
|
|DARDL
|2,74
|212.184.687
|% 7,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4584
|8,4600
|% -0,67
|
|Euro
|9,9872
|9,9917
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,6923
|11,7509
|% -0,70
|
|Frank
|9,2512
|9,3069
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2531
|2,2644
|% -0,50
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,34
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-11,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-9,37
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,97
|
|Çeyrek
|779
|796
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-2,25
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:21VKING
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 419 adet işlem
-
17:20SNGYO
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 281 adet işlem
-
17:19VERTU
Yüzde 4.28 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 038 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 31 artarak (% 0.41 ) 1, 287
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, AGYO, KSTUR, IZFAS, COSMO, UFUK, KZBGY, VKING