***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2021 10:00
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960352
BIST
10:411.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:418,3852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:419,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0463
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:41483,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,58
|Açılış
|: 483,18
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:40
|GESAN
|27,34
|179.161.508
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|84,90
|6.338.833
|% 9,13
|
|DARDL
|2,92
|12.269.037
|% 8,55
|
|KTSKR
|58,25
|16.115.264
|% 7,87
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|AGYO
|4,28
|10.679.014
|% -5,93
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|UNLU
|4,95
|1.798.130
|% -4,44
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,66
|480.159.585
|% 1,15
|
|BRLSM
|12,81
|299.837.248
|% 5,78
|
|THYAO
|12,85
|208.124.270
|% 0,31
|
|PETKM
|6,11
|180.375.111
|% 1,16
|
|GESAN
|27,34
|179.161.508
|% 9,98
|
|GARAN
|9,66
|480.159.585
|% 1,15
|
|ODAS
|1,45
|56.963.048
|% 1,40
|
|PETKM
|6,11
|180.375.111
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,59
|67.887.538
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,12
|27.831.013
|% 0,90
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3824
|8,3858
|% -0,13
|
|Euro
|9,8445
|9,8483
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,4664
|11,5239
|% -0,23
|
|Frank
|9,1351
|9,1901
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2284
|2,2396
|% -0,16
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-7,51
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,13
|