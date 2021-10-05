***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 15:59
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967003
BIST
17:591.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,28
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
17:598,8810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0338
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
17:5910,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0173
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3206
En Düşük
10,2548
17:59499,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,82
|Açılış
|: 499,89
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMNIS
|20,90
|930.573
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.034.583
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.734.350
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|96.001.294
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.625.434
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|172.615.997
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.038.985
|% -10,00
|
|MARTI
|1,52
|19.183.966
|% -9,52
|
|KARYE
|14,95
|107.559.850
|% -9,39
|
|SEYKM
|19,86
|29.017.736
|% -8,98
|
|GARAN
|9,27
|1.430.545.931
|% 0,54
|
|MAREN
|9,51
|1.335.534.145
|% -5,37
|
|TUPRS
|120,50
|1.194.877.323
|% 3,88
|
|THYAO
|14,02
|1.135.217.118
|% 1,08
|
|SISE
|8,10
|521.199.193
|% -0,49
|
|SKBNK
|0,99
|189.569.328
|% 1,02
|
|GARAN
|9,27
|1.430.545.931
|% 0,54
|
|MAREN
|9,51
|1.335.534.145
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,38
|296.934.977
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|129.394.721
|% 0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8757
|8,8810
|% 0,38
|
|Euro
|10,3028
|10,3112
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0517
|12,1121
|% 0,33
|
|Frank
|9,5198
|9,5771
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3584
|2,3702
|% 0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-17,79
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|1,63
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220