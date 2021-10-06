***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 12:14
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967317
BIST
12:081.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,50
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:088,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:0810,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0178
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:08501,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 501,17
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:06
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|NUGYO
|12,38
|12.718.551
|% 9,56
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,44
|48.105.012
|% 6,90
|
|SEYKM
|18,00
|10.726.616
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.077.031
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|16.724.981
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|RALYH
|4,24
|1.067.328
|% -5,99
|
|EREGL
|16,58
|893.503.687
|% 2,66
|
|GARAN
|9,18
|453.693.949
|% -1,08
|
|KRDMD
|6,37
|450.270.121
|% 0,31
|
|PETKM
|6,36
|357.962.885
|% -4,50
|
|TUPRS
|119,40
|342.448.825
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,34
|200.865.533
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,37
|450.270.121
|% 0,31
|
|PETKM
|6,36
|357.962.885
|% -4,50
|
|EREGL
|16,58
|893.503.687
|% 2,66
|
|ODAS
|1,42
|74.863.892
|% -1,39
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9192
|8,9218
|% 0,60
|
|Euro
|10,3048
|10,3124
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0518
|12,1123
|% 0,07
|
|Frank
|9,5523
|9,6098
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3710
|2,3828
|% 0,61
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-11,61
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,70
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,66
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|1,05
|