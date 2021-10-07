***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2021 10:45
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967758
BIST
11:041.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,79
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:048,8704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:0410,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:04503,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,16
|Açılış
|: 503,98
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DOBUR
|29,04
|1.772.259
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.948.794
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,30
|75.737.751
|% 8,41
|
|JANTS
|57,20
|75.571.961
|% 6,62
|
|SEYKM
|16,20
|6.285.362
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,76
|11.145.719
|% -6,38
|
|UNLU
|5,97
|35.347.026
|% -5,24
|
|IDEAS
|51,30
|2.826.417
|% -3,66
|
|PETKM
|6,05
|392.160.225
|% -0,82
|
|GARAN
|9,31
|348.100.096
|% 0,98
|
|EREGL
|16,70
|311.912.462
|% 3,41
|
|THYAO
|13,92
|226.105.045
|% 1,53
|
|TUPRS
|119,90
|164.942.182
|% 0,76
|
|PETKM
|6,05
|392.160.225
|% -0,82
|
|GLYHO
|1,90
|75.759.920
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|348.100.096
|% 0,98
|
|HALKB
|4,34
|159.009.986
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,77
|57.495.532
|% 0,57
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8680
|8,8704
|% 0,00
|
|Euro
|10,2839
|10,2887
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0168
|12,0771
|% 0,01
|
|Frank
|9,5399
|9,5973
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3603
|2,3721
|% 0,06
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|1,57
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|-0,95
|