***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2021 11:07
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967770
BIST
11:501.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 17,24
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:508,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:5010,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0141
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:50502,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 502,63
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:50
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.977.519
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.243.565
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,86
|2.860.999
|% 9,32
|
|OZBAL
|16,42
|31.055.961
|% 8,74
|
|SEYKM
|16,20
|6.471.694
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.377.308
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,71
|19.575.688
|% -9,04
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,95
|48.949.242
|% -5,56
|
|PETKM
|6,09
|655.375.084
|% -0,16
|
|GARAN
|9,29
|437.048.222
|% 0,76
|
|EREGL
|16,65
|357.803.957
|% 3,10
|
|THYAO
|13,98
|319.361.750
|% 1,97
|
|ASELS
|15,32
|276.497.045
|% 3,30
|
|PETKM
|6,09
|655.375.084
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,77
|88.224.735
|% 0,57
|
|HALKB
|4,30
|207.339.713
|% 2,38
|
|GARAN
|9,29
|437.048.222
|% 0,76
|
|GLYHO
|1,90
|79.804.916
|% 0,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8796
|8,8814
|% 0,13
|
|Euro
|10,2809
|10,2866
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0258
|12,0861
|% 0,08
|
|Frank
|9,5381
|9,5955
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3598
|2,3717
|% 0,05
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,72
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|0,79
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|0,38
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|-1,25
|