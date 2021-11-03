***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 10:00
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974109
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
0
En Düşük
0
18:059,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0683
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6707
En Düşük
9,5937
18:0511,2043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0810
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
18:05552,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 552,02
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
552,98
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 790,94
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,00
|
|KONYA
|835,30
|13.729.606
|% 0,00
|
|ISGSY
|7,84
|28.220.820
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,11
|89.666.548
|% 0,00
|
|BAYRK
|7,44
|8.591.273
|% 0,00
|
|CIMSA
|29,06
|78.648.875
|% 0,00
|
|BMSCH
|7,98
|20.713.189
|% 0,00
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,00
|
|KONYA
|835,30
|13.729.606
|% 0,00
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% 0,00
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 0,00
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 0,00
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6551
|9,6636
|% 0,64
|
|Euro
|11,1865
|11,1981
|% 0,67
|
|Sterlin
|13,1060
|13,1717
|% 0,54
|
|Frank
|10,5107
|10,5740
|% 0,51
|
|Riyal
|2,5634
|2,5763
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,03
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|-0,89
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Seans Raporu
18:05
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