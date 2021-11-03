***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 11:08
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974144
BIST
11:291.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:299,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0270
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:2911,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0388
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:29551,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,13
|Açılış
|: 551,92
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:29
|IHAAS
|5,06
|19.990.203
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|93.218.988
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|113.042.069
|% 9,93
|
|TUREX
|13,19
|30.720.550
|% 8,65
|
|VERTU
|25,14
|69.381.973
|% 7,53
|
|KARYE
|19,79
|31.140.342
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.383.976
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,46
|23.369.753
|% -9,34
|
|CANTE
|13,12
|43.949.965
|% -8,57
|
|TSPOR
|4,94
|377.085.882
|% -8,01
|
|GARAN
|10,26
|837.528.713
|% 0,98
|
|SISE
|8,79
|460.913.370
|% 1,97
|
|THYAO
|15,45
|400.197.250
|% -0,26
|
|TSPOR
|4,94
|377.085.882
|% -8,01
|
|EREGL
|18,95
|262.191.525
|% -0,73
|
|ODAS
|1,45
|130.573.112
|% 1,40
|
|GARAN
|10,26
|837.528.713
|% 0,98
|
|TSPOR
|4,94
|377.085.882
|% -8,01
|
|TSKB
|1,40
|95.080.756
|% 2,19
|
|SISE
|8,79
|460.913.370
|% 1,97
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6244
|9,6294
|% 0,28
|
|Euro
|11,1558
|11,1621
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,0733
|13,1388
|% 0,29
|
|Frank
|10,5075
|10,5708
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5591
|2,5720
|% 0,27
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,37
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-1,55
|