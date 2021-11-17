***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2021 11:18
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978265
BIST
11:301.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,99
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
11:3010,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0514
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4586
En Düşük
10,2960
11:3011,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0604
|Açılış
|: 11,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8279
En Düşük
11,6569
11:30621,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 7,43
|Açılış
|: 621,15
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler11:28
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.352.365
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,02
|208.003.249
|% 8,62
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|PRKAB
|39,76
|135.686.955
|% 7,46
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|IDEAS
|45,80
|8.154.858
|% -5,06
|
|ELITE
|18,81
|120.241.855
|% -4,61
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|TACTR
|27,50
|164.450
|% -3,51
|
|SISE
|10,37
|715.910.612
|% 4,12
|
|GARAN
|12,00
|700.559.874
|% -0,58
|
|PETKM
|8,05
|480.835.274
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,31
|419.485.309
|% -1,78
|
|TSPOR
|7,42
|407.449.404
|% 5,85
|
|ADESE
|1,06
|145.470.482
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,31
|419.485.309
|% -1,78
|
|ODAS
|1,60
|160.741.218
|% 3,23
|
|SISE
|10,37
|715.910.612
|% 4,12
|
|TSKB
|1,60
|100.588.180
|% 1,27
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3755
|10,3818
|% 0,63
|
|Euro
|11,7435
|11,7551
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,9347
|14,0046
|% 0,93
|
|Frank
|11,1236
|11,1906
|% 0,76
|
|Riyal
|2,7621
|2,7760
|% 0,73
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|7,40
|
|Altın Gr.
|621
|621
|7,22
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|0,14
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|-0,36
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:44GENTS
Yüzde 4.48 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 684, 312 adet işlem
-
11:42PRKAB
Yüzde 7.19 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 491, 878 adet işlem
-
11:41DOAS
Yüzde 4.28 oranında artışla 45.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 237 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, YKBNK, GARAN
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, FROTO, KRDMD