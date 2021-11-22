***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2021 14:26
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978952
BIST
15:401.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 16,37
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.748
15:4011,2159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0357
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
15:4012,6515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0562
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
15:40663,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -4,58
|Açılış
|: 663,66
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DITAS
|27,72
|37.430.351
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|38.610.235
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|106.770.711
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|242.232.787
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|14.913.127
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.087.019
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,60
|388.890.470
|% -9,74
|
|SEYKM
|16,38
|14.922.137
|% -8,18
|
|TGSAS
|17,42
|34.372.144
|% -7,09
|
|THYAO
|17,48
|1.949.634.786
|% 2,28
|
|GARAN
|12,00
|1.185.444.472
|% -0,41
|
|SISE
|11,15
|1.090.374.617
|% -0,89
|
|KRDMD
|8,38
|879.950.273
|% 2,44
|
|TSPOR
|9,13
|586.412.629
|% 6,41
|
|ODAS
|1,64
|391.390.998
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|507.257.166
|% -0,28
|
|THYAO
|17,48
|1.949.634.786
|% 2,28
|
|KRDMD
|8,38
|879.950.273
|% 2,44
|
|GARAN
|12,00
|1.185.444.472
|% -0,41
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2053
|11,2159
|% -0,32
|
|Euro
|12,6387
|12,6515
|% -0,44
|
|Sterlin
|15,0098
|15,0851
|% -0,47
|
|Frank
|12,0217
|12,0942
|% -0,39
|
|Riyal
|2,9753
|2,9902
|% -0,51
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-5,82
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.454
|2,00
|
|Tam
|4.367
|4.477
|4,36
|
|Yarım
|2.111
|2.166
|2,10
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,03
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,31
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:54PENGD
Yüzde 5.56 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 770, 626 adet işlem
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 6 artarak (% 0.61 ) 1, 909
-
15:53XU100
Endeks 1, 753 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 16, 610.00 milyon TL de
-
15:53GSDHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 009, 125 adet işlem
-
15:52BMSCH
Yüzde 9.16 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 425, 051 adet işlem