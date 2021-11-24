***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 10:00
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979374
BIST
12:481.824
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 39,13
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
12:4812,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1662
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
12:4814,1666
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -0,2707
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
12:48726,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -11,87
|Açılış
|: 726,67
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler12:46
|PRKAB
|65,45
|22.819.732
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.788.408
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.442.216
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.089.232
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.429.213
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|48.944.537
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|IDEAS
|40,06
|18.852.682
|% -5,52
|
|TETMT
|239,60
|13.122.461
|% -5,45
|
|GESAN
|24,00
|34.223.614
|% -4,69
|
|GARAN
|11,80
|2.199.939.858
|% 1,99
|
|PETKM
|8,02
|1.311.481.469
|% 1,13
|
|YKBNK
|3,51
|1.294.402.489
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,98
|1.265.728.908
|% 3,10
|
|AKBNK
|6,94
|1.150.444.531
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,51
|1.294.402.489
|% 2,03
|
|GARAN
|11,80
|2.199.939.858
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,22
|402.304.862
|% 2,30
|
|AKBNK
|6,94
|1.150.444.531
|% 0,58
|
|PETKM
|8,02
|1.311.481.469
|% 1,13
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6113
|12,6383
|% -1,32
|
|Euro
|14,1299
|14,1645
|% -1,89
|
|Sterlin
|16,7608
|16,8448
|% -2,04
|
|Frank
|13,3989
|13,4796
|% -2,11
|
|Riyal
|3,3425
|3,3593
|% -1,93
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,73
|
|Altın Gr.
|723
|723
|-15,91
|
|Cumhuriyet
|4.801
|4.874
|45,00
|
|Tam
|4.742
|4.878
|11,68
|
|Yarım
|2.292
|2.360
|5,65
|
|Çeyrek
|1.150
|1.180
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|0,23
|