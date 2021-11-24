***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 15:07
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979430
BIST
15:361.816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 31,22
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:3611,8232
En Yüksek
|Değişim
|: -7,68%
|| -0,9841
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,7853
15:3613,2618
En Yüksek
|Değişim
|: -8,14%
|| -1,1755
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,2138
15:36697,59
En Yüksek
|Değişim
|: -5,55%
|| -40,96
|Açılış
|: 697,59
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
692,52
BIST En Aktif Hisseler15:34
|PRKAB
|65,45
|29.741.069
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.108.148
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.830.539
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.631.418
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.120.477
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.259.870
|% -9,97
|
|GESAN
|22,82
|58.788.946
|% -9,37
|
|ADESE
|0,90
|127.950.115
|% -7,22
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|GARAN
|11,86
|3.445.307.293
|% 2,51
|
|THYAO
|19,22
|2.564.778.659
|% 2,67
|
|PETKM
|8,03
|1.829.445.181
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,86
|1.791.993.079
|% 1,72
|
|YKBNK
|3,53
|1.757.068.819
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,53
|1.757.068.819
|% 2,62
|
|GARAN
|11,86
|3.445.307.293
|% 2,51
|
|AKBNK
|6,97
|1.683.305.951
|% 1,01
|
|PETKM
|8,03
|1.829.445.181
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,22
|472.308.228
|% 2,30
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8426
|11,8484
|% -7,49
|
|Euro
|13,2784
|13,2868
|% -7,97
|
|Sterlin
|16,1745
|16,2556
|% -5,47
|
|Frank
|12,9128
|12,9906
|% -5,66
|
|Riyal
|3,2263
|3,2425
|% -5,34
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-4,96
|
|Altın Gr.
|698
|698
|-40,20
|
|Cumhuriyet
|4.627
|4.697
|-132,00
|
|Tam
|4.585
|4.718
|-148,63
|
|Yarım
|2.216
|2.282
|-71,90
|
|Çeyrek
|1.112
|1.141
|-35,95
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,18
|-0,58
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|-0,05
|