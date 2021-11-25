***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 13:34
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979581
BIST
14:261.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
14:2612,0922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,2046
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
14:2613,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2561
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
14:26693,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 10,06
|Açılış
|: 693,59
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:24
|TRILC
|11,88
|245.929.612
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|81.147.413
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|16.633.857
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|26.886.368
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.398.239
|% -9,95
|
|DITAS
|24,86
|77.175.325
|% -9,40
|
|TSPOR
|7,46
|458.607.349
|% -9,25
|
|PETKM
|7,66
|1.722.812.911
|% -3,53
|
|SASA
|39,56
|1.720.678.533
|% 2,91
|
|ASELS
|21,84
|1.218.608.104
|% 4,00
|
|GARAN
|11,79
|991.141.337
|% -0,34
|
|KRDMD
|8,71
|886.800.570
|% -0,80
|
|PETKM
|7,66
|1.722.812.911
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,45
|488.338.849
|% -0,58
|
|ODAS
|1,61
|166.029.133
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,71
|886.800.570
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,24
|205.208.085
|% 0,90
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0697
|12,0922
|% 1,72
|
|Euro
|13,5521
|13,5858
|% 1,92
|
|Sterlin
|16,0208
|16,1012
|% 1,40
|
|Frank
|12,8662
|12,9438
|% 1,48
|
|Riyal
|3,2060
|3,2221
|% 1,48
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,28
|
|Altın Gr.
|697
|697
|13,85
|
|Cumhuriyet
|4.568
|4.637
|27,00
|
|Tam
|4.569
|4.685
|38,20
|
|Yarım
|2.208
|2.266
|18,47
|
|Çeyrek
|1.108
|1.133
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,20
|9,21
|0,20
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,11
|