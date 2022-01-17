***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2022 10:21
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994608
BIST
10:452.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 20,21
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.084
10:4513,4650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0542
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4355
10:4515,4002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0278
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3579
10:45788,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,26
|Açılış
|: 788,51
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler10:43
|AYCES
|69,00
|3.358.603
|% 9,96
|
|UZERB
|74,05
|970.425
|% 9,95
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|PKENT
|382,50
|23.561.584
|% 9,10
|
|TETMT
|423,50
|16.129.268
|% 8,37
|
|DARDL
|3,65
|52.739.677
|% -6,17
|
|IDEAS
|28,80
|497.299
|% -4,82
|
|ERCB
|51,90
|4.312.391
|% -4,77
|
|BRMEN
|2,63
|144.298
|% -4,71
|
|AKFGY
|8,45
|9.505.242
|% -4,63
|
|GARAN
|11,99
|671.166.428
|% 1,10
|
|HALKB
|5,54
|464.274.738
|% 7,57
|
|KRDMD
|13,07
|452.510.284
|% -1,06
|
|AKBNK
|7,61
|432.865.317
|% 1,33
|
|EREGL
|30,90
|377.077.607
|% -1,84
|
|HALKB
|5,54
|464.274.738
|% 7,57
|
|EKGYO
|2,46
|195.434.339
|% 1,23
|
|YKBNK
|3,96
|293.948.664
|% 2,06
|
|VAKBN
|4,06
|282.124.276
|% 4,64
|
|AKBNK
|7,61
|432.865.317
|% 1,33
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4309
|13,4722
|% -0,35
|
|Euro
|15,3707
|15,3979
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,3513
|18,4433
|% -0,47
|
|Frank
|14,6595
|14,7478
|% -0,53
|
|Riyal
|3,5732
|3,5912
|% -0,52
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|4,90
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,98
|0,00
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|0,48
|