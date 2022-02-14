***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 11:40
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001470
BIST
17:202.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -33,49
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:2013,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1059
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6089
En Düşük
13,4772
17:2015,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0568
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4010
En Düşük
15,3137
17:20811,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,50
|Açılış
|: 811,66
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
813,52
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DERIM
|4,45
|4.907.691
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.804.249
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|182.455.808
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|130.812.876
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|167.359.996
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|102,60
|35.879.642
|% -8,31
|
|AVOD
|3,68
|23.312.976
|% -8,23
|
|DESA
|10,21
|19.321.462
|% -7,52
|
|THYAO
|29,00
|5.638.131.468
|% -2,09
|
|ASELS
|21,90
|2.016.706.223
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,11
|1.987.122.984
|% 0,24
|
|KRDMD
|11,68
|1.697.720.215
|% -2,59
|
|EREGL
|28,20
|1.551.881.827
|% -3,03
|
|YKBNK
|4,11
|1.987.122.984
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,27
|588.136.126
|% -2,16
|
|THYAO
|29,00
|5.638.131.468
|% -2,09
|
|KRDMD
|11,68
|1.697.720.215
|% -2,59
|
|MOBTL
|2,03
|210.190.920
|% 5,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5890
|13,6089
|% 0,78
|
|Euro
|15,3779
|15,3909
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,3111
|18,4030
|% 0,37
|
|Frank
|14,6222
|14,7103
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6071
|3,6252
|% 0,53
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,75
|
|Altın Gr.
|813
|813
|4,87
|
|Cumhuriyet
|5.394
|5.475
|42,00
|
|Tam
|5.369
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.595
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.301
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,18
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|-0,65
|